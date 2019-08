Rastatt – Mit Alkohol am Steuer erwischt

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine Fahrt auf seinem Mofa-Roller endete für einen Mann am Mittwochnachmittag in der Werksstraße. Dort wurde er gegen 16:20 von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurde dabei ein Wert von über zwei Promille festgestellt. Der Zweirad-Lenker musste einer Blutentnahme in einem Krankenhaus sein Zweirad stehen lassen und sieht nun euner Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. /gü

