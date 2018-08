Rastatt – Mit Alkohol gestürzt

Anzeige

Rastatt (ots) – Weil ein Mittsechziger auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rheinauer Ring am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr zu Fall kam und sich dabei Schürfwunden zuzog, verständigte eine Passantin einen Arzt aus der Umgebung. Als dieser samt Mitarbeiterin zu Hilfe kam, zeigte sich der Verletzte wenig erfreut um die ärztliche Versorgung und widersetzte sich dieser. Da man der Situation nun nicht mehr Herr wurde, eilten die Beamten des Polizeireviers Rastatt zur Unterstützung. Auch hierbei trat er den Anwesenden drohend entgegen, wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und konnte seine Alkoholisierung von circa 2,8 Promille in behördlicher Unterkunft ausnüchtern.

