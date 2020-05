Rastatt – Mit Reifenteilen kollidiert, Verursacher ermittelt

Anzeige

Rastatt (ots) – Rastatt – Da eine 36-jährige VW-Fahrerin am vergangenen Freitag, gegen 05:15 Uhr, auf der K 3716, in Höhe des dortigen Solarparks, mit auf der Fahrbahn liegenden Reifenteilen kollidierte, entstand an ihrem Auto ein Sachschaden von zirka 2.500 Euro. Wie die weiterführenden polizeilichen Ermittlungen ergaben hatte ein 54 Jahre alter Mercedes Fahrer zuvor, durch Driftmanöver auf der gleichen Strecke, zwei Reifen verloren. Da der Verursacher sich allem Anschein nach nicht um die verlorenen Reifen gekümmert hatte und zudem beim Antreffen mit den Beamten noch stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. In diesem Zusammenhang wird nun von den Beamten des Polizeireviers Rastatt eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden vorgelegt. /kfm

