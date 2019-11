Rastatt – Mit Schürfwunden davon gekommen

Anzeige

Rastatt (ots) – Der Streit eines Pärchens endete am Dienstagabend mit kleineren Verletzungen und einem Strafverfahren. Nachdem beide mit ihrem Auto im Leopoldring ankamen, kam es zu einem Streitgespräch. Die Frau soll dabei aus dem Auto ausgestiegen sein, sich auf die Fahrerseite begeben haben und sich dort an der Tür festgehalten haben. Indes habe ihr Partner das Fahrzeug wieder in Bewegung gesetzt und die Frau mehrere Meter mitgezogen. Nachdem ein Rettunsgwagen die Frau in die Klinik gebracht hatte, waren dort glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu behandeln. Ihren Partner hingegen erwartet ein Strafverfahren.

