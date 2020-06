Rastatt – Motorradfahrer Ã¼bersehen

Anzeige

Rastatt (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 5:20 Uhr kam es in der Mercedesstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kraftrad eines 34-Jährigen und dem Pkw eines 54-Jährigen. Vermutlich hatte der Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen in einen Parkplatz den entgegenkommenden Motorradfahrer auf dessen BMW übersehen. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 7.000 Euro. Den Autofahrer erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

