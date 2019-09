Rastatt – Motorradfahrer auf Gehweg erfasst

Anzeige

Rastatt (ots) – Beim Abbiegen auf ein Grundstück kollidierte eine 49-jährige Opel-Fahrerin am Mittwoch mit einem Motorradfahrer. Der Zweiradlenker fuhr gegen 17:45 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg in der Favoritestraße, als die Frau bei dem Abbiegevorgang mit dem Biker kollidierte. Der Zweiradlenker verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Rastatt verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 4.000 Euro.

