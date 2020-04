Rastatt – Motorradfahrer übersehen

Anzeige

Rastatt (ots) – Der 70-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr am Freitagabend in Rastatt die Baulandstraße in nördliche Richtung und wollte nach links in die Lochfeldstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, 56-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der Zweiradfahrer prallte in die Beifahrerseite des Polos und stürzte. Er wurde hierbei schwer verletzt und musste stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher hingegen blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 3.000 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unfallursächlich dürfte eine Sehschwäche beim Polo-Fahrer gewesen sein. Er musste seinen Führerschein abgeben. /CBR

