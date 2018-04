Rastatt – Motorradfahrer verletzt

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Dienstagmorgen in der Rauentaler Straße, bei dem der Zweiradfahrer verletzt wurde. Der 82-jährige Fahrer eines Alfa-Romeo tastete sich gegen 8:30 Uhr von der Straße `Im Steingerüst´ kommend in die Rauentaler Straße hinein und bog schließlich nach links ab. Dabei übersah er den von rechts kommenden Yamaha-Fahrer. Der 46 Jahre alte Biker zog sich bei dem darauffolgenden Zusammenstoß Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Rastatter Klinik gebracht werden. Diese konnte er nach einer medizinischen Versorgung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

