Rastatt – Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Rastatt (ots) – Die Unachtsamkeit einer 39-jährigen Mercedes-Fahrerin war mutmaßlich die Ursache eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag in der Ottersdorfer Straße. Nachdem eine 38-jährige Kia-Fahrerin gegen 15 Uhr ihren Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, prallte die 39-Jährige mit ihrem Sprinter in das Heck des Kia. Die Kia-Lenkerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen dürften Reparaturkosten in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden sein. Die Mercedes-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

