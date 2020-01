Rastatt – Nach Auffahrunfall verletzt

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Dienstagnachmittag auf der Buchenstraße. Gegen 16:30 Uhr waren eine Seat-Fahrerin und ein Audi-Fahrer hintereinander auf der Dr.-Schleyer-Straße unterwegs und wollten beide nach rechts in die Buchenstraße abbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Busses musste die 41-jährige Seat-Fahrerin abbremsen. Ein nachfolgender 30 Jahre alter Audi-Lenker prallte in der Folge in das Heck des Seat; er soll nach bisherigen Erkenntnissen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben. Die Seat-Lenkerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt, benötigte aber an der Unfallstelle keine notfallmedizinische Versorgung. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4505821 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4505821