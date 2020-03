Rastatt – Nach Hause begleitet

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein 87 Jahre alter Mann hatte in den frühen Donnerstagmorgenstunden Glück, dass eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt kurz nach 3 Uhr zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Die Beamten wurden in der Markgrafenstraße auf den lediglich mit Unterhose, Jacke und Schuhen bekleideten Senior aufmerksam und unterzogen ihn einer genaueren Überprüfung. Wie sich herausstellte, war er wohl leicht verwirrt. Die Ermittler brachten den Mann wohlbehalten nach Hause.

