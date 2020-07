Rastatt – Nach rasanter Fahrt gestoppt – Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein 21-jähriger Motorrad-Fahrer fiel den Beamten des Polizeireviers Rastatt am frühen Sonntag gegen 1.30 Uhr in Ötigheim auf, als er sein Kraftrad auf der B36 plötzlich stark beschleunigte und mit einer Geschwindigkeit weit über der erlaubten 80 km/h davon fuhr. Der Mann setzte seine rasante Fahrt fort, überholte augenscheinlich grob verkehrswidrig und rücksichtslos im Einmündungsbereich sowie an Sperrflächen und Abbiegespuren des Gegenverkehrs andere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer mussten ihre Fahrt verlangsamen um eine Kollision zu vermeiden. Das Motorrad wurde mehrfach auf eine Geschwindigkeit von bis zu 175 km/h beschleunigt. Auf Höhe des Ortsausgangs Durmersheim in Fahrtrichtung Rheinstetten konnte er von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Die Ermittler bitten nun Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das risikobehaftete Fahrverhalten des 21-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer: 07222 761-0 zu melden.

