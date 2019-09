Rastatt – Nach Unfall Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Nach einem Unfall auf der Badener Brücke am Dienstagmorgen, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Gegen 7:20 Uhr war der Fahrer eines BMW in Richtung Kehler Straße unterwegs, als sich sein Fahrzeug auf der Brücke drehte und trotz Gegenlenkens in das Brückengeländer krachte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. An seinem 3er-BMW entstand ein Schaden von schätzungsweisen 8.000 Euro. Am Geländer war ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

