Rastatt – Nach Vorfahrtsverletzung geflüchtet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Donnerstag nach einer Vorfahrtsverletzung durch einen noch unbekannten Autofahrer leicht verletzt. Der Lenker eines dunklen Pkw Kombi war gegen 17:12 Uhr von der Finkenstraße in die Baulandstraße eingefahren und hat so den bevorrechtigten Biker zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Es kam in der Folge zwar zu keiner Kollision zwischen dem Zweirad und dem Auto, der 33-Jährige kam allerdings durch die abrupte Lenkbewegung zu Fall. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Der Motorradfahrer gab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An seiner Suzuki entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem geflüchteten Autofahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

