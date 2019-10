Rastatt, Niederbühl – Quadfahrer nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Anzeige

Rastatt, Niederbühl (ots) – Nach einer Unfallflucht vor zwei Wochen (11. Oktober) in der Kirchstraße sind die Ermittler der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden noch immer auf der Suche nach dem Verursacher. Ein Unbekannter hatte damals kurz nach 18 Uhr ein offensichtlich nicht mehr fahrbereites Quad an einem geparkten Mercedes in Richtung Kuppenheim vorbeigeschoben und hierbei mit einem abstehenden Metallbügel den Wagen gestreift. Der so angerichtete Sachschaden von etwa 1.500 interessierte den Unfallverursacher offenbar herzlich wenig. Er verschwand mitsamt des Quads unerkannt von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und fand das Quad drei Tage nach dem Unfall in der Kirchstraße parkend vor. Die hinzugerufenen Polizisten konnten das Gefährt zwar sicherstellen, der gesuchte Unfallverursacher konnte jedoch abermals entkommen. Anschließende Überprüfungen der Ermittler haben ergeben, dass das am Quad angebrachte Versicherungskennzeichen am 1. August 2019 gestohlen wurde. Laut weiteren Recherchen soll sich der unbekannte Mann im Sommer gelegentlich an der Murg zwischen Badner Halle und der Kehler Brücke aufgehalten haben. Ebenso soll der Gesuchte wenige Tage nach dem Unfall in einem Lebensmittelmarkt in Niederbühl einkaufen gewesen sein. Wer Hinweise zu dem Verdächtigen geben kann oder wer den Mann mit dem abgebildeten Quad hat fahren sehen, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-460 an die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4414743