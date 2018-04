Rastatt – Ohne Führerschein

Rastatt (ots) – Schon zum zweiten Mal diesen Monat traute sich ein 20-Jähriger ohne Führerschein hinters Steuer. Der junge Mann wurde am Montagabend gegen 22:00 Uhr in der Werkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen und zögerte nicht lang bevor er angab nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Anfang des Monats wurde der 20-Jährige bereits in gleicher Sache zur Rechenschaft gezogen.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3918646