Rastatt, Ottersdorf – Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Rastatt, Ottersdorf (ots) – Mit leichten Verletzungen endete für einen Motorradfahrer am Dienstagnachmittag ein Unfall in Ottersdorf. Gegen 15:50 Uhr war die Fahrerin eines Opels aus der Rutenstraße nach links in die vorfahrtberechtigte Friedrichstraße eingebogen und übersah dabei offenbar den aus Richtung Rastatt herannahenden 65-Jährigen auf seiner Yamaha. Während die 33-jährige Autofahrerin durch den Unfall unverletzt blieb, zog sich der Zweiradfahrer durch den Zusammenstoß und Sturz verschiedene Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro.

