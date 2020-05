Rastatt, Plittersdorf – An Zigarettenautomat zu schaffen gemacht, Zeugenaufruf

Anzeige

Rastatt, Plittersdorf (ots) – Der an einer Hauswand in der Lammstraße verankerte Zigarettenautomat war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar das Ziel noch unbekannter Diebe. Die Unbekannten entfernten den Automaten aus der Verankerung und transportierten diesen in das angrenzende Waldstück „Schreckmatterwald“, wo sie sich weiter daran zu schaffen machten. Hierbei konnte das Trio kurz vor 3 Uhr beobachtet werden. Vom Inhalt des Automaten fehlt nun jede Spur. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegengenommen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4590198 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4590198