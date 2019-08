Rastatt – Polizeieinsätze auf dem Friedhof

Anzeige

Rastatt (ots) – Wegen einer verwirrt erscheinenden Frau wurden am Mittwochmorgen Beamte des Polizeireviers Rastatt auf den Friedhof im Ötigheimer Weg gerufen. Gegen 8:05 Uhr fiel die Dame dort auf, da sie sich lediglich mit einer kurzen Hose bekleidet dort aufhielt. Nach einem längeren Gespräch mit den Beamten, wurde sie in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben. Nur wenige Minuten später machte eine Friedhofsbesucherin die Beamten darauf aufmerksam, dass auf dem Gelände zwei Personen an Gräbern liegen würden. Die Überprüfung ergab, dass zwei offenbar wohnsitzlose Männer mit ihrem Hund zuvor auf dem Areal nächtigen. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie auch Folge leisteten. Zwischen beiden Vorfällen bestehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Zusammenhänge.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4338320