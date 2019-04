Rastatt – Polizist tätlich angegriffen und verletzt

Anzeige

Rastatt (ots) – Was einen jungen Mann am Sonntagnachmittag in einem Hotel der Oststadt dazu bewogen hat, seine Contenance zu verlieren, ist noch unklar. Fest steht, dass der 18-Jährige eine dort abgehaltene Veranstaltung als Teilnehmer fortlaufend störte, sodass sich der Kursleiter kurz vor 15.30 Uhr gezwungen sah, die Polizei um Hilfe zu bitten. Beim Eintreffen der Streife richteten sich die Aggressionen des Heranwachsenden fortan gegen die Beamten. Beschwichtigende Worte und ein ausgesprochener Platzverweis der Gesetzeshüter liefen ins Leere, sodass der 18-Jährige aus dem Hotel geführt werden sollte. Hierbei schlug er einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht, was eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus notwendig machte. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen und vor Ort befindlicher Zeugen gelang es mit vereinten Kräften, den vehement um sich schlagenden Aggressor zu überwältigen. Hierbei zogen sich sowohl der 18-Jährige als auch eine weitere Beamtin leichte Verletzungen zu. Während des Polizeieinsatzes und beim Transport zum Polizeirevier Rastatt beleidigte der nun in Gewahrsam genommene die Polizisten mit verschiedenen Kraftausdrücken. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

