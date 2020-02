Rastatt – Polizisten angegriffen

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein Anrufer meldete am Dienstagvormittag eine randalierende Person in einer Wohnung in der Innenstadt. Daraufhin rückten gegen 10.45 Uhr gleich mehrere Streifen des Polizeireviers Rastatt aus. Die Beamten bekamen beim Betreten des Anwesens einige eingetretene Türen zu Gesicht. In einem Zimmer konnte eine 26-jährige Frau angetroffen werden. Direkt im Anschluss kam ein 36-jähriger Mann auf die Frau zu und versuchte augenscheinlich die Frau davon abzuhalten auf weitere Türen einzutreten. Der Mann konnte sie jedoch nicht davon abhalten, woraufhin sie durch die Beamten fixiert und mit zur Dienststelle genommen werden sollte. Plötzlich wandten sich sowohl die Frau als auch der Mann verbal und körperlich gegen die eingesetzten Polizisten. Bei diesem Angriff wurden zwei Beamte leicht verletzt. Beide Angreifer konnten jedoch fixiert und zur Wache gebracht werden. Da sich der Mann auf dem Revier wieder beruhigte, durfte er nach erfolgter Blutentnahme den Nachhauseweg antreten. Die Frau war jedoch nicht zu beruhigen und musste aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht werden. Beide Amtsbekannte hatten etwas mehr als eine Promille Alkohol im Blut. Sie erwarten nun eine ganze Palette an Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung. /jk

