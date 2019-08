Rastatt – Quad entwendet

Anzeige

Rastatt (ots) – Von einem großen Firmenparkplatz im Rastatter Westen wurde in Nacht zum Dienstag ein Quad der Marke Access entwendet. Der oder die Unbekannten machten sich in der Zeit von 22 bis 06 Uhr an dem Gefährt zu schaffen. Das Quad mit Baden-Badener Kennzeichen hat einen Wert von circa 7.500 Euro. Die Polizei in Rastatt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon, 07222 761-0. /ag

