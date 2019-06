Rastatt – Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Anzeige

Rastatt (ots) – Vermutlich ohne Fremdeinwirkung kam am Montag gegen 09.40 Uhr an der Kreuzung An der Ludwigsfeste zur Bahnhofstraße ein 76-jähriger Fahrradfahrer zu Fall. Es wird nicht ausgeschlossen, dass gesundheitliche Probleme zum Sturz führten. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins nächste Krankenhaus eingeliefert. /ag

