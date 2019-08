Rastatt – Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Anzeige

Rastatt (ots) – Am Montag kurz nach 11 Uhr stürzte eine 83-jährige Radfahrerin im Kreuzungsbereich Biblisweg zur Karlsruher Straße so unglücklich, dass sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Seniorin wollte an der dortigen Fußgängerfurt die Karlsruher Straße queren und musste an der roten Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten. Hierbei kam sie nach bisherigen Feststellungen alleinbeteiligt zu Fall. Zeugen des Vorfalls mögen sich bei der Polizei unter Telefon, 07222 761-0, melden. /ag

