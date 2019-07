Rastatt – Radfahrerin bei Unfall verletzt

Anzeige

Rastatt (ots) – Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr, kam es in der Schillerstraße an der Einmündung zur Wilhelm-Busch-Straße zwischen einer 44-jährigen Radfahrerin, und einer 29-jährigen Hyundai-Lenkerin zu einem Verkehrsunfall. Die Frau bog mit ihrem Pkw in die Wilhelm-Busch-Straße ein, wobei sie vermutlich die Zweiradfahrerin übersah welche auf dem Gehweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Schillerstraße überqueren wollte. Dabei wurde die Zweiradlenkerin verletzt und wurde durch den alarmierten Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde sie in das Krankenhaus in Rastatt gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

