Rastatt – Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Rastatt (ots) – Eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstagmittag, nach einer Kollision mit dem Toyota eines 80-Jährigen, leichte Verletzungen zugezogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die Radlerin kurz vor 12 Uhr bei Grünlicht den Kreuzungsbereich des Leopoldrings zur Kehler Straße überqueren und wurde hierbei von einem nach rechts in die Kehler Straße abbiegenden Autofahrer touchiert. Die 68-Jährige kam hierbei zu Fall und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Ein Sachschaden ist nach einer Begutachtung der Fahrzeuge durch Beamte des Polizeireviers Rastatt nicht entstanden.

