Rastatt- Radfahrerin von Pkw erfasst

Rastatt (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Rastatt. Eine 84-jährige Radfahrerin befuhr die Oberwaldstraße und wurde beim Queren der Otterdorfer Straße von einem Richtung Rastatt fahrenden VW Golf frontal erfasst. Die Frau erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachet haben, werden gebeten sich mit den Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden, Tel. 072221-680420 in Verbindung zu setzen.

