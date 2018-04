Rastatt, Rauental – Erst Kennzeichen gestohlen, dann Diesel abgezapft

Rastatt (ots) – Ein schlanker und circa 20 bis 25 Jahre alter Mann mit kurzen hellen Haaren ist am späten Dienstagabend auf dem Pendlerparkplatz entlang der K 3715 von einem Zeugen beim Abzapfen von Diesel überrascht worden. Der Unbekannte hatte gegen 22.15 Uhr gewaltsam den Tankdeckel an einem Mercedes geöffnet und mit einem Schlauchstück den Kraftstoff in einen Kanister abgefüllt. Nach seiner Entdeckung ließ der Dieseldieb seine mitgebrachten Utensilien stehen und liegen und suchte mit einem Honda Civic das Weite. Wie die weiteren Recherchen der Beamten des Polizeireviers Rastatt zu Tage förderten, waren die am Fluchtauto angebrachten Kennzeichen mit Rastatter Zulassung zwischen dem 29. März und 2. April in der Rotackerstraße von einem Fiat abmontiert und gestohlen worden. Eine umgehende Fahndung nach dem Honda mit mehreren Streifen erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Ermittler hoffen daher auf Hinweise aus der Bevölkerung und damit verbundene neue Ermittlungsansätze. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222-761-0.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3908917