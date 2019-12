Rastatt, Rauental – Nach Randale und Widerstand in Gewahrsam genommen

Anzeige

Rastatt, Rauental (ots) – Ein Randalierer hat am Sonntagabend am Ortsrand von Rauental einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Heranwachsende hatte gegen 21:45 Uhr in der Wohnung mit Sachen um sich geworfen. Mehrere hinzugerufene Streifenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt empfing der junge Mann mit Beleidigungen. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und versuchte gar einen Beamten zu schlagen. Zwei Polizisten trugen hierbei leichte Verletzungen davon. Nachdem sich der Delinquent nach seiner Verbringung zum Polizeirevier Rastatt wieder beruhigt hatte und ihm ein Wohnungsverweis ausgesprochen wurde, durfte er in Begleitung eines verständigten Bekannten die Dienststelle verlassen. Etwa drei Stunden später tauchte der Störenfried wieder an der Wohnung auf und trat nach dem Übersteigen eines Zaunes die Verglasung einer Tür ein. Dieses Mal nahmen die erneut anrückenden Beamten den Mann in Gewahrsam. Die restliche Nacht musste er in einer Zelle verbringen. Nun muss sich der Heranwachsende unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

