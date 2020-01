Bus fährt auf B462 bei Rastatt auf Laster auf

Anzeige

Ein Linienbus ohne Passagiere an Bord ist am Montagmittag auf der Bundesstraße 462 bei Rastatt in einen Unfall verwickelt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr der Busfahrer auf einen stehenden Lastwagen auf.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 12.50 Uhr auf der Bundesstraße auf Höhe Rauental in Richtung Gaggenau. Kurz vor der Anschlussstelle zur A5 fuhr der Bus auf den Laster auf, der verkehrsbedingt halten musste. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz und landete auf der Straße. Aufgrund der Sperrung staut sich der Verkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

BNN/ots