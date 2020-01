Rastatt, Rauental- Versuchter Einbruch in Wohnwagen

Anzeige

Rastatt (ots) – Nachdem Unbekannte in der Straße `Am Zubringer´ zwischen Samstagabend und Montagmorgen versucht hatten in einen Caravan einzubrechen, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Rastatt. Trotz Gewaltanwendung gelang es den bislang unbekannten Langfingern nicht, in den Wohnwagen zu gelangen. Am Türschloss entstand Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. /jh

