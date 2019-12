Rastatt, Rauental – Wohnwagen im Visier

Anzeige

Rastatt, Rauental (ots) – Unbekannte haben sich vergangene Woche zwischen Donnerstagabend und Freitagabend auf einem Gelände in der Straße „Am Vogelsand“ zu schaffen gemacht. Offenbar mit schwerem Werkzeug ausgestattet, durchtrennten sie zunächst ein Vorhängeschloss an einem Zugangstor und konnten sich so im weiteren Verlauf einem dort abgestellten Wohnwagen widmen. Den ungebetenen Besuchern gelang es, zwei an dem Wagen angebrachte Radkrallen sowie ein Anhängerschloss zu entfernen und den Wohnanhänger anschließend abzutransportieren. Sie sorgten so für einen Diebstahlschaden von rund 30.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya

