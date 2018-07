Rastatt – Rotlicht missachtet – drei Leichtverletzte

Rastatt (ots) – Am Freitagabend war die 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta auf der Rauentaler Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung Baulandstraße missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und prallte mit dem Opel Zafira eines 42-jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin, ihr 17-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Zafira wurden dabei leicht verletzt. An den Autos entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /br

