Rastatt – Rotlicht übersehen?

Rastatt (ots) – Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf dem Richard-Wagner-Ring. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes hat nach ersten Erkenntnissen gegen 15.40 Uhr das Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich zur Zaystraße übersehen und krachte so in den VW einer vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen. Ein Mitfahrer im Mercedes und eine Mitfahrerin im Volkswagen trugen leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge mussten an den Abschlepphaken.

