Rastatt – Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

Rastatt (ots) – Ein Unbekannter machte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem im Rheinauer Ringe geparkten Skoda zu schaffen. Zwischen 20 Uhr und 9 Uhr wurde hier mit einem unbekannten Werkzeug eine Fahrzeugseite zerkratzt und so ein Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegengenommen.

