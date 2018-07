Rastatt – Scheibe eingeschlagen

Rastatt (ots) – Die entstandenen Sach- und Diebstahlschäden können nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende noch nicht abgeschätzt werden. Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter anderem durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zu einem Markt in der Gutenbergstraße. In den Räumlichkeiten angelangt, entwendeten die Langfinger mehrere Schachteln Zigaretten und einige Flaschen Alkohol. Nach der Spurensicherung durch die Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers in Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. /ma

