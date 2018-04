Rastatt – Schlechter Scherz

Rastatt (ots) – Der Anruf eines Teenagers führte in der Nacht auf Mittwoch kurzzeitig zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof. Unbedacht und leichtfertig hatte der Junge kurz nach Mitternacht den Notruf gewählt und hierbei mit einer Straftat gedroht. Was, wie später klar wurde, als Streich gemeint war, könnte nun unangenehme Konsequenzen haben. Die Beamten haben unter anderem ein Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. Außerdem gilt es zu klären, wer nun die Kosten des Einsatzes zu tragen hat.

