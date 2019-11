Schwerer Unfall in Rastatt mit 60.000 Euro Sachschaden

Anzeige

Mehrere Verletzte und ein Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Steingerüst in Rastatt. Ein 37-jähriger Audifahrer war laut Polizei kurz vor 22 Uhr in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten.

Im Anschluss stieß der Mann mit einem entgegenkommenden Opel zusammen und kollidierte im Anschluss seitlich mit einem VW. An allen drei Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 49-jährige Fahrer des Opel und zwei seiner Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Unfallverursacher musste in ein Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er mit etwa einem Promille Alkohol im Blut am Steuer gesessen hatte. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

BNN/ots