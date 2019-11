Rastatt – Streit eskalierte

Anzeige

Rastatt (ots) – Aufgrund eines Vorfalls am Montagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der „Mühlstraße“, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Aus noch unbekannten Gründen soll es um 1.20 Uhr zwischen einem 36 Jahre alten Mann und einem 48-Jährigen zu einem Streit gekommen sein. Der 36-Jährige soll unter dem Einfluss von mehr als 2 Promille sein Gegenüber mit einer Glasflasche verletzt haben. Der Endvierziger wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Seinen Kontrahenten erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

