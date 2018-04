Rastatt – Toyota beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer Unfallflucht auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Murgtalstraße auf der Suche nach dem noch unbekannten Verursacher. Am Montag gegen 16 Uhr beschädigte dieser mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, einen weißen Toyota Aygo mit Karlsruher Kennzeichen. Ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3912519