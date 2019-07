Rastatt – Trickdiebe auf dem Marktplatz

Anzeige

Rastatt (ots) – Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen wurde ein 37-Jähriger am Donnerstag gegen 11:15 Uhr letztendlich Opfer eines Taschendiebstahls. Nach dem Geldwechsel rauchte der Geschädigte mit den beiden jungen Männern noch gemeinsam eine Zigarette. Hierbei entwendeten sie mutmaßlich den Geldbeutel ihres Opfers aus der Gesäßtasche und erbeuteten neben persönlichen Papieren auch circa 450 Euro Bargeld. Beide circa 20-25 Jahre alten Täter wurden vom Bestohlenen als schlank mit schwarzen kurzen glatten Haaren und circa 170 beziehungsweise 175 Zentimeter groß beschrieben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei an das Revier in Rastatt unter Telefon: 07222-761-0 erbeten. /ag

