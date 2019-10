Rastatt – Überschlagen und auf dem Dach liegen geblieben

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein 37 Jahre alte Autofahrer war am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr auf der K 3769 in Richtung Ottersdorf unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge von der Fahrbahn abkam und auf einen Zaun fuhr. Der Peugeot überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde der 37-Jährige hierbei nur leicht verletzt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt ermittelten nicht nur, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sein Wagen nicht zugelassen war, sondern auch, dass er scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol hinter dem Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,4 Promille an. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den Mann mehrere Anzeigen. /ma

