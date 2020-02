Rastatt – Unfall mit Krankentransportwagen

Anzeige

Rastatt (ots) – Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls unter Beteiligung eines im Einsatz befindlichen Krankenwagens, der sich am Donnerstag gegen 12:10 Uhr in der Badener Straße im Einmündungsbereich zur Donaustraße zugetragen hat. Die 20-jährige Fahrerin des im Einsatz befindlichen Rettungswagen fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Badener Straße stadteinwärts. Im Bereich der Einmündung zur Donaustraße verringerte sie die Geschwindigkeit und soll nach Zeugenangaben, da die Ampelanlage auf Rot geschaltet war und alle bevorrechtigen Fahrzeuge angehalten hatten, zunächst angehalten und dann langsam in den Einmündungsbereich eingefahren sein. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß mit einem in die Badener Straße einbiegenden 33-Jährigen in seinem Touareg. Die Fahrerin und Mitfahrerin im Krankentransportwagen sowie eine transportierte Patientin wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Fahrer sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Vorfalls unter der Rufnummer, 07221 680-410 um Hinweise zum Unfallgeschehen. /ag

