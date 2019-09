Rastatt – Unfall mit Verletzten, Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Nach einem Unfall auf der Kreuzung der Ottersdorfer Straße / Oberwaldstraße am Dienstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach möglichen Zeugen. Gegen 21:15 Uhr war die Fahrerin eines VW Polo auf der Ottersdorfer Straße in Richtung Rastatt unterwegs. Ihren Angaben zufolge überquerte sie bei `Grün´ die Kreuzung geradeaus. Zum gleichen Zeitpunkt kam ihr jedoch eine 23-jährige Fahrerin eines Suzuki Splash entgegen, die ihrer Aussage zu Folge ebenfalls bei `Grün´ als Linksabbiegerin in die Kreuzung einfuhr. Durch den daraus resultierenden Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die Suzuki-Lenkerin und die 63 Jahre alte Fahrerin des VW wurden zur weiteren Behandlung in das örtliche Klinikum gebracht, dass sie aber in der gleichen Nacht wieder verlassen konnten. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Wegen den unterschiedlichen Schilderung zu den Ampelphasen, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun auf der Suche nach Zeugen: Wer Hinweisen zum Unfallhergang geben kann, wendet sich unter der Rufnummer 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4378779