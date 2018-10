Rastatt – Unfall verursacht und Verantwortlichkeit getauscht?

Anzeige

Rastatt (ots) – Der 22 Jahre alte Lenker eines BMW war am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Karlstraße unterwegs, als er nach rechts in die Rauentaler abbiegen wollte. Hierbei verlor der junge Mann vermutlich aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen auf der Abbiegespur zur Rauentaler Straße stehenden Hyundai. Durch die Wucht wurde dieser in der Folge gegen zwei auf dem nebenan befindlichen Rechtsabbiegerstreifen stehende Autos geschoben. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 13.000 Euro. Nachdem der 22-Jährige aus seinem Wagen ausstieg, entfernte er sich vorerst vom Unfallort. Sein Beifahrer gab stattdessen an, den Wagen gefahren zu haben. Der Grund hierfür dürfte im Nichtvorhandensein der Fahrerlaubnis des 22-Jährigen zu suchen sein. Ihn erwartet nun eine Anzeige. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4103214