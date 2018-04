Rastatt – Unfall, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall, bei welchem eine 47 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt wurde, kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr. Die Dame befuhr mit ihrer Suzuki die Bahnhofstraße in Richtung Hilberthof, als sie dem Mercedes eines 25-Jährigen auffuhr. Dieser soll sie zuvor knapp überholt haben. Durch den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt zirka 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

