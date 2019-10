Rastatt – Unfallflucht dank Zeugin schnell geklärt

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein Parkunfall kommt den Verursacher nun vermutlich teuer zu stehen. Am Montagabend gegen 18 Uhr war auf einem Parkplatz in der Dr.-Schleyer-Straße ein 65-Jähriger mit seinem Mercedes beim Ausparken gegen den Pkw einer 19-Jährigen gestoßen. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von circa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher davon. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Flüchtige noch am Unfallabend ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

