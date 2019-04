Rastatt -Unfallflucht steht vor Aufklärung / Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine 29 Jahre alte Audi-Fahrerin steht im Verdacht, im Verlauf des Mittwochmittags eine Unfallflucht begangen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Frau zwischen 14.45 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Poststraße einen geparkten Mercedes beschädigt und so einen Schaden von rund 500 Euro hinterlassen haben. Ohne den Vorfall zu melden, suchte sie das Weite. Der Unfall dürfte von einem noch unbekannten Zeugen beobachtet worden sein, der zwar einen Zettel am beschädigten Wagen hinterlassen hat, jedoch nicht seine Personalien. Dieser sowie weitere Zeugen werden unter der Telefonnummer: 07222 761-120 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

