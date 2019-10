Rastatt – Unter Alkohol Unfall verursacht

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Dienstagabend an der Kreuzung des Richard-Wagner-Ring mit der Karlsruher Straße. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Renault wollte gegen 20 Uhr mit seinem Kleinwagen vom Richard-Wagner-Ring nach rechts in die Karlsruher Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen dort fahrenden, bevorrechtigten 27 Jahre alten BMW-Fahrer und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Rastatt stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar mit knapp über einem Promille Alkohol im Blut am Steuer seines Renault saß. Eine im Anschluss entnommene Blutprobe soll hierzu genaueren Aufschluss erbringen. Seinen Führerschein und den Autoschlüssel musste der Mittvierziger abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An Renault und BMW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4402419