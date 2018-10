Rastatt – Unter Drogen

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt wurde in der Nacht auf Montag einem 23 Jahre alten Audi-Lenker und seinem 24-jährigen Beifahrer zum Verhängnis. Wie die Ermittler kurz nach Mitternacht in der Ritterstraße feststellen mussten, dürfte der Fahrer nicht nur unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines A5 gesessen haben, sein Begleiter hatte zudem eine geringe Menge an Cannabis mit an Bord. Die nächtliche Ausfahrt war beendet und das Duo sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen.

